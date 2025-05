Refik Ahmetović ponovo evocirao uspomene iz Maksimira 13. maja 1990. godine

Prošlo je tačno 35 godina od nikad odigrane utakmice između fudbalera Dinama i Crvene zvezde u Zagrebu, tog 13. maja 1990. godine.

Stadion u Maksimiru bio je poprište navijačkih incidenata, napada na službena lica tadašnjeg saveznog MUP Jugoslavije, kao i linč fudbalera Crvene zvezde... Ta utakmica ostaće upamćena po prekidu meča, tuči Delija sa BBB i policijom na tribinama stadiona u Zagrebu i mučkog napada fudbalera Zvonimira Bobana na policajna Refika Ahmetovića.

Svega se dobro seća - Refik Ahmetović Foto: Printskrin

Tadašnji policajac Refik Ahmetović govorio je za portal Sportske.ba o nemilim scenama iz Zagreba. Objasnio je ko je spremao i kome je odgovarao incident. Prvi put, priznao je i da je imao nameru da ubije Zvonimira Bobana, koji ga je napao.

Otkrio je, po njemu, očito dobro izrežiranu predstavu, nakon čega je krenulo ratno “ludilo”. Govorio je kako je kamenje uneto na stadion, sa jasnim cilje. Kao scenaristu svega označio je generala Matu Laušića.

- Misliš da slučajno vatrogasno vozilo nije imalo vode. A to je ključno u održavanju reda. Dalje, tek sam kasnije shvatio zašto je bio premali broj policajaca. Nije to sve. Znate kako su provalili ogradu? Sigurno je neko na vreme uradio sve da ograda pri malom jačem naslonu padne. I to samo u tom delu - rekao je Ahmetović i dodao:

- Bilo je još dosta nekih čudnih dešavanja što upućuje da je sve dobro pripremljeno. Zna se koja je strana sve to radila!

Refik Ahmetović imao je zaduženje iza gola Crvene zvezde, da čuva golmana Stevana Stojanovića, ako se nešto desi. Kada su krenuli neredi i kada su BBB provalili ogradu i ušli na teren, odlučio je da radi svoj posao. Suprotstavio se huliganima pendrekom, a onda je doživeo mučki napad s leđa od strane Zvonimira Bobana.

- Imao sam pištolj, palicu, lisice... I taj vatrogasni šlem. I ništa drugo. Imao sam naređenje da čuvam golmana Crvene zvezde i da budem okrenut prema jugu, prema Delijama. Kad je sve krenulo po zlu, mi smo se kao policajci sami organizovali. Mnoge moje kolege su pobegle u svlačionicu da se sakriju. Kad je krenula eskalacija, svake sekunde bilo je sve manje i manje policajaca - govori Ahmetović.

Policajac otkriva da se sa Zvonimirom Bobanom pogledao "oči u oči", da je došlo do verbalne prepirke, ali da se ne seća šta mu je fudbaler Dinama konkretno rekao.

- Nešto mi je rekao... Ni danas ne znam šta... Krenuli smo jedan prema drugome. Video sam u njegovim očima da bi se on sa mnom obračunao. Uzeo sam palicu. Nema tu više čekanja. Udario sam ga po genitalijama. Kad sam ga udario, mislio sam da je završeno. Ali, kada mi je opet prišao, izbio mi je šlem iz leve ruke. Krenuo sam prema šlemu... I on je sastavio kolena i svoje šake. Udario me snažno u rebra i rame kolenima, a rukama u glavu, tako da sam istegao vrat. Posrnuo sam, uzeo šlem i krenuo prema njemu - govori Ahmetović i otkriva ono što dosad nije govorio:

Znao je šta radi - Zvonimir Boban Foto: EPA/MATTEO BAZZI

- I ko je doneo dobru odluku? Trener Kuže! (Josip Kuže op.a.) Da nije bilo Kužeta, on bi bio gotov. Ja bih ga ubio! Sto posto! On se vratio ponovo... Imao je nameru da se vrati, da se obračunamo. Krenuo sam prema njemu. Tada bih pucao! Doneo sam odluku da pucam! On se otimao od Kužeta... Kao da mi pokaže... Znao je on dobro šta će biti. Bio je kućni prijatelj sa Franjom Tuđmanom! To sam posle čuo...

U svojoj izjavi, bivši policajac Refik Ahmetović govorio je kako je posle svega morao da napusti Zagreb, grad u kojem je živeo, jer mu nisu mogli garantovati bezbednost. Isto tako, otkrio je da su svi mislili da je on Srbin, a ne Bošnjak.