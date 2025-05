- Svi su hteli da to prijavim, ali nisam hteo. Policija je došla u sportski park, ali sam ih ignorisao. Rekao sam: ‘Daću čoveku 24 sata da me pozove i izvini se.’ Svi su rekli: ‘To se neće desiti.’ Ali desilo se, pozvao me je sledećeg dana i hiljadu puta se izvinio. Poštujem što je imao hrabrosti da me pozove. Dugo smo razgovarali. Bilo mu je veoma žao i pričao je o tome kako želi da bude primer svom detetu. To nije baš dobro ispalo, ali za mene je to završena priča.