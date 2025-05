Iako Asensio nije učestvovao u snimanju niti u prvom širenju videa, on je, prema nalogu suda, zatražio snimak od Huana Rodrígueza, znajući da je nastao bez pristanka žrtava. Nakon toga je snimak pokazao prijatelju, što je dodatno pogoršalo njegovu poziciju u ovom slučaju.

Ipak, on se suočava sa mogućom kaznom jer je snimak, iako nije direktno širen, posredno dalje širen među prijateljima.

Optuženi se mogu suočiti sa kaznama zatvora od jedne do četiri godine i novčanim kaznama, dok bi, u slučaju da su snimci bili voljni, kazne bile smanjene. Žrtve nisu odobrile snimanje, što dodatno komplikuje situaciju optuženih. Ako tužilaštvo i odbrana postignu dogovor sa žrtvama, to bi moglo dovesti do izbegavanja suđenja i zatvorskih kazni.