- Znam da navijače najviše interesuje utakmica sa Nišlijama, koju smo mi sami i oni, nazvali srpskim El Klasikom. I zato te utakmice uvek imaju posebnu težinu, pogotovo u ovoj situaciji, kada su bodovi preko potrebni i nama i njima u grčevitoj borbi za opstanak. Što se tiče raspoloženja, zadovoljni smo kako smo odigrali poslednje dve utakmice i tu nema dileme da je to dobro izgledalo, što se tiče šansi i utiska, ali nažalost, nismo, pre svega u poslednjoj utakmici, došli do pobede, a mislim da smo igrom zaslužili. Falilo je i malo sreće, kod dve pogođene stative i prečke, ali za nedeljnu utakmicu rezultat je u prvom planu. Više bih voleo da bude obrnuto u odnosu na prethodnu utakmicu, da mi čestitamo Radničkom na igri, a oni nama na pobedi. Što se tiče kadrovske situacije, ne možemo da računamo na standardnog štopera Bukorca, zbog kartona. Od ranije se već zna da nam mnogo nedostaje prvi strelac ekipe Šarić, da Karaklajić nije mogao na prethodnim utakmicama da bude u ekipi zbog preloma prsta, ali to su stvari koje moramo da prevaziđemo i da sa ovim igračkim kadrom, a to sam rekao i pred prethodnu utakmicu, koji ima i kvalitet i iskustvo, uspemo u primarnom cilju, a to je opstanak. Pozivam navijače da u nedelju budu uz ekipu, sad kad je najteže najpotrebnija nam je njihova podrška, da bi se na kraju zajedno radovali, izjavio je šef stručnog štaba Mladen Dodić.