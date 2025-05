Nekada slavni fudbaler Dejvid Bekam (50) ostao je u žiži javnosti zbog svog posla, jer je jedan od akcionara fudbalskog kluba Inter iz Majamija, ali i zbog svoje porodice. Sa suprugom Viktorijom ima trojicu sinova Bruklina, Romea i Kruza , te ćerku Harper Seven .

Romeo Bekam je 2019. godine bio ludo zaljubljen u manekenku Miju Regan , ali su njih dvoje u februaru 2024. objavili razdvajanje na društvenim mrežama. Šest meseci kasnije, tačnije u novembru 2024. godine, Romeo je podelio vest da je ponovo zaljubljen i predstavio novu devojku. A to je Kim Ternbul!

- Nikada nisam mislila da ću biti plaćena za ovo. Kod mene se to desilo nekako samo od sebe, radila sam to svaki dan, a onda su mi odjednom počeli nuditi posao i shvatila sam da mogu da zaradim novac radeći ono što volim i u čemu uživam. Bio je to lud osećaj – rekla je devojka jednom prilikom.