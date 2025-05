Sa samo 32 godine, Đurović je kao glavni trener kluba Al Sib iz Omana osvojio nacionalno prvenstvo, i to na dominantan način, njegov tim je od prvog do poslednjeg kola bio lider na tabeli.

"Neću da budem lažno skroman, imponuje mi to. Lepa satisfakcija, podatak i paralela, ali mislim da je nerealno da stojim rame uz rame sa Vladanom Milojevićem. Mnogo rada je ispred mene kako bih došao do tog nivoa, ali mi taj podatak daje vetar u leđa," izjavio je Đurović za Meridian sport .

"Bio sam pet godina u mlađim selekcijama Zvezde kao trener i ponosan sam na to. To je klub koji je u mom srcu i naravno da maštam da jednog dana sednem na klupu Zvezde. Bilo bi lepo ponoviti Milojeviće rezultate. Zašto da ne, i nadmašiti…"

"Drugi su mlađe kategorije. Jesenas sam gledao omladince i kadete, pratio ligu, i bio zadovoljan, čak i prijatno iznenađen kvalitetom. Međutim, ostao sam frapiran kad su mi rekli da oni nemaju drugi deo sezone za sve, već samo za one koji izbore plasman. Dakle, ti moraš da se izboriš da bi igrao fudbal u periodu od decembra do septembra sledeće godine. Da, toliku pauzu prave u tom uzrastu. To je previše za bilo koji uzrast, a kamoli taj. U skladu s tim, moraju da se posvete razvoju juniorskog fudbala. To ih koči. Ako to promene, vidim Oman vrlo brzo čak i na Svetskom prvenstvu."