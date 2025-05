"Sav trud koji sam uložio od početka do kraja sezone se isplatio. Uzeli smo 'duplu krunu', svi smo srećni. Sad slavimo", rekao je Veljko Milosavljević.

"Jako mi znači medalja. Moja želja od detinjstva je da osvojim duplu krunu, sad sam uspeo to. Od početka sezone nisam mogao da maštam o tome. Odigrao sam dva večita derbija, sad i finale kupa i jako mi znači to", rekao je Milosavljević koji je prošle godine slavio sa navijačima, a sada to čini sa saigračima.