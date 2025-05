On je pozvao Piksija u Novi Pazar da pogleda makar jednu utakmicu jer Novi Pazar ima šta da ponudi.

- Da ne bih bio previše subjektivan, to je naše dete, sin ovog grada, ali dve godine najbolji igrač Super lige, proglašen od igrača i trenera to nije mala stvar. Ove godine je bio ubedljiv i imao je sedam glasova više od Mirka Ivanića iz Crvene zvezde, apsolutno je zaslužio poziv za reprezentaciju. To je možda pitanje za selektora, možda da dođe u Novi Pazar i pogleda jednu evropsku utakmicu imao bi šta da vidi - rekao nam je Fikret Međedović.