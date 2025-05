Pregovori su, kako tvrdi naš izvor, u prilično ozbiljnoj fazi, ali još ništa nije odlučeno. Ipak, postoje velike šanse da reprezentativca Crne Gore od leta gledamo na stadionu Partizana. Stevan je aktuelnu sezonu proveo u Omoniji s Kipra, za koju je odigrao 22 utakmice i postigao pet golova. Međutim, ostao je bez trofeja, ali bi u dresu kiparskog kluba ipak igrao kvalifikacije za Ligu konferencije. Sada mu se pruža prilika za korak više, odnosno da se pojavi u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ako padne dogovor između njega i uprave crno-belih. Jovetić ima ugovor do narednog leta i ukoliko Omonija želi nešto da zaradi na njemu, moraće da ga proda u ovom prelaznom roku.

- Želja postoji, ali moramo biti realni. Ideja je da se upoznamo s planovima naših bivših igrača. Pratimo ko je pod ugovorom, a ko će već od leta biti slobodan u izboru novu sredine. Danko Lazović je gotovo sa svima stupio u kontakt i obavio preliminarne razgovore. Ne držimo imena u tajnosti. Reč je o Matiji Nastasiću, Stevanu Jovetiću, Stefanu Saviću, Ademu Ljajiću i Darku Brašancu. Videćemo šta će biti i na koji način će se pregovori završiti - naglasio je on ranije.

- Prijao mi je poziv, ali kao što rekoh, ni u jednom trenutku nisam razmišljao o povratku. Nije mi se promenilo mišljenje. Danko me dobro poznaje, zna koliko mi to znači. Ipak, porodično smo se pronašli u Španiji. To ne znači da ću zauvek igrati ovde, ali lepo nam je i uživamo.