„Želimo što veći broj naših klubova u grupnim fazama evropskih takmičenja. Želimo bar po desetak srpskih igrača u vodećim klubova pet najjačih liga na kontinentu. I naravno, želimo jaku i moćnu reprezentaciju koja će na završnim turnirima velikih takmičenja stizati do borbe za najviši plasman. Sve smo to u prošlosti imali i ne vidim razlog da ponovo ne dođemo u sličnu poziciju.“

„Bilo je u javnosti govora da ćemo ići odmah na 12, ali je zaista vredelo saslušati sve relevantne faktore, porazgovarati sa svima i zaključiti da bi prelazak sa 16 na 12 bio jako stresan. Ispalo bi čak šest klubova, što bi dovelo do drastičnih promena i u nižim rangovima takmičenja. Ovo je bolje rešenje. U sezoni 2026/27, posle dva kruga prvenstva, odnosno 26 odigranih kola, tabela će se podeliti na šest klubova u plej-ofu i osam u plej-autu. Četiri poslednjeplasirana iz plej-auta ispadaju u niži rang i tako dolazimo do konačnog formata od sezone 2027/28 kada će elitni rang brojati 12 klubova.“

„Predviđeno je da samo jedna ekipa ispada direktno, a jedna igra baraž za opstanak u eliti. Tri prvoplasirana idu u evropske kvalifikacije, a za jedno preostalo mesto na međunarodnoj sceni igra se baraž uz učešće klubova koji su plasirani od četvrtog do sedmog mesta. Dakle, od borbe za Evropu, do borbe za opstanak, samo tri mesta na tabeli (osmo, deveto i deseto) ne bi imali takmičarski značaj. Naravno, epilog finala Kupa Srbije takođe može da utiče na raspodelu evropskih viza, ali sve će biti predviđeno propozicijama takmičenja. Složiće se svi, neuporedivo interesantniji format u odnosu na postojeći u kome smo i pored svega imali spektakularnu završnicu u poslednjem kolu.“ – podsetio je Radujko na tri utakmice plej-ofa koje su proteklog vikenda bile u fokusu sportske javnosti:

„Šest timova na terenu, a četiri do poslednjeg sudijskog zvižduka u konkurenciji za izlazak na evropsku scenu. Žestoka borba do kraja. To želimo u svakom kolu, bitku za svaki bod. Moram javno da pohvalim klubove koji su izborili evropske vize, ali i one koji su i bez rezultatskog imperativa dali sve od sebe i doprineli da sve bude interesantno i pošteno. U takvom sistemu će se i naši igrači brže i kvalitetetnije razvijati, a klubovi će spremno dočekivati izazove u Evropi.“