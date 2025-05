"Iskreno, nije mi bilo svejedno. Video sam da je pozvano dosta igrača iz Super lige. Ne znam zašto je to tako, ne znam razlog. Sve poštujem, normalno je da odlučuje onaj koji je na toj funkciji. Poštovanje, kapa dole, ali bih voleo da znam razlog", rekao Ljajić za "Mozzart Sport" i dodao:

"Ja nikad u životu, ne znam da li je neko pročitao negde, nisam rekao da ne želim da igram za reprezentaciju ili ne daj bože nešto. Je l to negde izašlo? Iz mojih usta to nikada nije izašlo. Ja od svoje 29 godine nisam u reprezentaciji, a te godine sam uzeo titulu i kup sa Bešiktašem. Kod Tumbakovića sam bio poslednjim put na spisku, otkad je došao Piksi, nikad me niko nije niti okrenuo, niti zvao, niti objasnio zbog čega nisam tu".