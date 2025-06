"Ne mogu rečima opisati trenutni osećaj, koliko sam srećna zbog devojaka i Lidije, ponosna zbog uspeha koji smo ostvarili.Čestitke prvo njima, a onda svima nama. Ovo je zasluženi uspeh, sve je deo jednog procesa, jer nismo otišli na Evropsko prvenstvo ali smo pokazali da se nalazimo među 16 najboljih evropskih reprezentacija. Napravili smo istorijski rezultat u srpskom ženskom fudbalu. Presrećna sam, zahvalna sam devojkama na svakom pretrčanom kilometru, svakom metru, pasu, svemu što su pokazale na terenu. Negde duboko u sebi sam verovala da će se ovo danas u Helsinkiju ovako završiti, ceo dan sam pričala da idemo u A diviziju Lige nacija! Govorila mi je neka ženska intuicija. Mislim da ženski fudbal u Srbiji ima veliku budućnost, ovaj uspeh će biti podstrek za sve mlade devojke, devojčice da počnu da treniraju, a one koje treniraju da još više veruju u to što rade. Presrećna sam, živeo ženski fudbal, živela Srbija – rekla je Sandra Sremčević.

"Želim prvo da čestitam igračicama na fantastičnoj borbi, čestitam stručnom štabu na istorijskom uspehu. Prešli smo tu neku liniju, bili smo na korak od plasmana na Evropsko i Svetsko prvenstvo. Uvek nam je malo falilo, nismo imali ni sreće. Imali smo u planu između četvrte i osme godine da napravimo iskorak u ženskom fudbalu i jednostavno ulaganje Fudbalskog saveza Srbije novčano i strukovno u ženski fudbal, sada dolazi na naplatu. I ovo je tek početak, verujem u ženski fudbal, verujem u stručni štab, verujem u igračice, verujem u ceo pristup Fudbalskog saveza, verujem da ćemo uskoro slaviti i prvi plasman na jedno najveće takmičenje. Do skora to je bilo nezamislivo, samo se treba osvrnuti gde smo bili, a gde se sada nalazimo. Među 16 najboljih reprezentacija u Evropi! Treba podsetiti da smo i sa omladinskom selekcijom bili među sedam kvalifikanata na Evropskom prvenstvu, od 50 i kusur koliko ih ima UEFA. To je ogroman uspeh bio, sada želimo skoro 50 odsto te ekipe da priključimo A selekciji. Imamo svetlu budućnost, realnu nadu da ćemo u budućnosti imati još mnogo uspeha", ne ostavlja dilemu Bojan Pavićević.