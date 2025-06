„Bilo je to zaista posebno. Lepa sećanja, iako je prošlo već 18 godina od tog trenutka. Prvi gol za Barselonu u mom prvom startu u ligi, slavlje, pobeda… To je ono o čemu sanja svaki mladi fudbaler koji dolazi iz omladinske škole kluba. Protivnik je bio Viljareal, baš tim protiv koga smo zatvorili sezonu i proslavili titulu”, kaže Bojan.

„Ne mogu da izdvojim svaki pogodak koji sam postigao u karijeri, ali prvi gol na Kamp Nou je nešto što se ne zaboravlja. Igrali smo protiv Rekreativa iz Huelve. Ušao sam u igru u 60. minutu umesto Gudjonsena. Pet minuta kasnije, Tijeri Anri mi je sjajno asistirao, i ja sam postigao gol. To je bio neverovatan i čudesan trenutak. Samo nekoliko meseci pre toga bio sam na tribinama i slavio golove kao navijač, a onda sam ja bio taj koji slavi pred publikom. Velika privilegija”.

„Uživao sam u svakoj ligi. Fudbal se svuda igra drugačije, postoji posebna filozofija i pogled na igru u svim tim zemljama. Sve je to za mene bilo dragoceno iskustvo. Ali, da budem konkretan, osim Španije i Barselone, najviše sam uživao u Premijer ligi dok sam igrao za Stouk Siti. Bio je to pravi porodični klub i tim, obožavao sam navijače. Liga je bila izuzetno kvalitetna, sa velikom tradicijom i ogromnim poštovanjem prema igračima i navijačima. Za mene je to bio san.”