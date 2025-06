Vladan Milojević govorio je za medije na okupljanju fudbalera Crvene zvezde

Vladan Milojević okupio je igrače i obavio prozivku i govorio je za medije.

- Odmorili smo se koliko smo imali vremena, ali mislim da su igrači se odmorili, ali kao što znate, teško je, jer puno je igrača imalo obaveze posle prvenstva, imali su neki reprezentativne obaveze, ali šta je tu je, nadam se da smo se svi odmorili i resetovali i da smo spremni za novi izazov. Uvek je nova sezona nešto što počinješ odpočetka, rekao sam da je završetkom prošle sezone 24. maja kada smo odigrali utakmicu, da smo imali jedan dan da se radujemo i da se polako odmorimo i spremimo za novu sezonu. Očekivanja su uvek ista kada ste u Zvezdi, znamo koji su ciljevi, navikli smo, možda je razlika što se vraćamo na prošlo vreme, što igramo kvalifikacije od drugog kola, to ranije nismo imali prošlih godina. To je fudbal, ponašaćemo se shodno situaciji - počeo je priču Milojević, pa dodao:

- Ja sam se upoznao pre nego što je završena sezona, svakako sam zadovoljan, jer smo svesno u decembru pričali i imali dosta naših igrača iz omladinske škole, kojima smo otvorili prostor da mogu da igraju i mislim da su na najbolji mogući način ostvarili. Kao kruna svega toga, ponoviću, poslednja utakmica finala Kupa protiv Vojvodine, imali smo Đurića, Milosavljevića, Maksimovića, to su deca iz naše škole, a pogotovo što Andrija i Milosavljević nisu imali ni 18 godina. Tako da treba da afirmišemo našu decu iz naše omladinske škole. Kada oni treniraju, rade na pozajmicama, drugačije je ipak kada osete prvi tim, videćemo kako će se psihološki ponašati, ali zadovoljan sam kako su odgovorili na zahteve. Zadovoljan sam da smo dobili tri igrača u poslednjoj liniji. Prelazni rok je živa stvar, biće dolazaka i odlazaka, ali u ovom trenutku ne mogu da vam više kažem.

Govorio je i o Andriji Maksimoviću, tačnije njegovoj budućnosti na Marakani.

- Mogu da vam odgovorim, ali ne zavisi od mene. Sportski sektor je taj koji radi, ako dođe ponuda za Andriju, on će otići. Ja mu želim puno zdravlja, kao i svim ostalim igračima, da napreduje i siguran sam da će i u budućnosti biti veliki igrač.

Dotakao se i kvalifikacija za Ligu šampiona.

- Rekao sam na početku obraćanja, vraćamo se na početak, ne znam pre koliko godina smo igrali to prvo-drugo kolo. Vi ćete znati kada je to zadnji put bilo. Kada igrate plej-of, već imate nešto u ruci, da li je to Liga Evrope ili Lige konferencija. Sada imamo dosta prepreka, a isto se o tome malo govori, da je fudbal postao biznis, daleko je više od sporta, ima dosta ekipa koje žele da se takmiče u Evropi, to su im ciljevi. Ima dosta ekipa malih iz zemalja koje nisu atraktivne, a koje ulažu veliki novac. I u drugom kolu ćemo imati dosta ekipa sa kojima možemo ozbiljno da igramo. UEFA je više od fudbala, da je to sve biznis, imate tu promocije svojih timova, klubova, to donosi velika materijalna i finansijska sredstva. Svake godine će da bude sve teže, što se nas tiče, bićemo spremni, imamo prvenstvo, nju ćemo igrati na početku protiv Javora. Biće teže nego prošle godine, doći će uskoro i do skraćenja, očekujem i zanimljivo prvenstvo, a da u Evropi ostvarimo sve ciljeve.

Osvrnuo se i na potencijalne protivnike.

- Imate Rigu, dosta ekipa koje imaju sličnosti, ljudi ulažu veliki novac. Znam šta je Pafos, kakva je to ekipa, to je sve samo ne kiparska ekipa, pričamo i o Rijeci, ali ne samo te dve ekipe. Imamo dosta jakih klubova, ranije ste imali i poluamaterske ekipe, danas svi treniraju profesionalno, ima dosta stranaca, čak i kada pričate o letonskoj ili litvanskoj ekipi, najmanje je igrača iz tih zemalja. Moramo da se spremimo i sve će zavisiti od nas.

Zvezda nije kompletna na startu priprema.

- Mi danas imamo prozivku, nećemo biti kompletni, neki igrači imaju produženi odmor, mislim da ćemo se na Zlatiboru skupljati. Plan je da se kompletiramo na kraju prvog dela na Zlatiboru, da imamo sve igrače na okupu. Imamo dosta igrača sa pozajmica. To je živa stvar, videćemo, sigurno je ono što ću videti, ako budem video, da ima igrača kojima neće biti moguće ukazati veći prostor za igranje. Tražiću da idu na pozajmice. Videćemo, sve je to živa stvar, svi oni kreću sa nama, tako da ćemo videti kako će se sve odvijati. Prelazni rok kod nas je do 15. septembra, ulazimo u period kada je sve moguće.

Govorio je Milojević i o Sremčeviću.

- Ako budemo gledali to tako, na takav način, to je pogrešno. Ako ćemo da gledamo kako ste vi pitali. Znate kako, možete da uložite, imaju neki klubovi koji plaćaju i više, ali igrači nisu pokazali... Ima tu faktora, ne bih da ulazim u sve to, moje mišljenje je da je to pogrešna stvar. Onda možete da gledate, da ste nekog platili mnogo i treba da bude najbolji. I dalje tvrdim da je Sremčević dobar igrač, on je mlad, nemojte to da zaboravite, odigrao je u Lučanima sezonu i eksplodirao, ima puno vremena, bitno je da igra, bitne su mu utakmice, bolje je to, nego da trenira. Zato kažem igračima da je bolje da igra negde na pozajmici, pratićemo razvoj i dalje verujemo da može da bude dobar igrač.

Dotakao se i ostanaka na Marakani i pitanja, da li Zvezda može da "zaključa" nekog od važnijih igrača.

- Sada kažemo "zaključati", to znači da ne mogu da vam odgovorim na to vaše formulisano pitanje. Ako dođe ponuda za takvog igrača, koja se ne odbija, to ne može tako. Ne možemo da funkcionišemo tako, ako se razmišlja tako kako bismo mi razmišljali, ne bi moglo. Ako dođe ponuda, znate i Zvezda kako funkcioniše, mi živimo od prodaje igrača, igrači su najinteresantniji koji su mladi, nije to tako samo kod nas. Verovatno ste videli da je Olimpijakos prodao igrača za 40 miliona, a da li je pitanje da li on vredi 40 miliona. Prepoznali su da ima tu mladost i to je plaćeno. Takvi su zakoni tržišta, mi to ne gledamo na takav način, ali tako sam vam odgovorio da li je moguće nekoga zaključati. Ako se desi da igrač bude prodat 31. ili 29. pred kraj roka. Imamo sportski sektor sa Mrkelom i Marinom, imaju dovoljno iskustva, kada neki igrač ode, da reagujemo na tržištu.

Za kraj, čestitao je Marku Nikoliću prelazak u AEK.

- Lično sam mu čestitao, znam Marka, on je kvalitetan čovek i dobar trener, AEK je veliki klub, dovoljno je veliki da vidi sve to.

