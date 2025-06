Rasim Ljajić osvrnuo se na trenutnu situaciju u FK Partizan i govorio je o aktuelnim temama

Slušaj vest

Rasim Ljajić, prvi čovek nove uprave FK Partizan, bio je gost "Jutra" na TV Prva gde je govorio o aktuelnim temama.

Ljajić se prvo dotakao žreba za kvalifikacije za Ligu Evrope gde će crno-beli igrati protiv kiparskog AEK-a.

- Gore nije moglo iz više razloga. Igraćemo na temperatri od 40-50 stepeni, iskustva su vrlo loša od rnaijih godina. Sreće nismo imali, ali nema smisla kukati. Ekipa se sprema za vrlo važnu utakmicu i početak našeg prvenstva - počeo je priču Ljajić, pa dodao:

- Promenili su trenera. Prvenstvo počinje tek u avgustu, vidimo u tome šansu, važno je da se što bolje pripremimo i pojačamo za tu utakmicu i početak našeg prvenstva. Ne uzdamo se u te sporedne detalje, najvažnije kakva će ekipa biti do tog 10. jula.

Osvrnuo se i na atmosferu u timu koji se priprema na Zlatiboru.

- Ja više gledam treninge i prijateljske utakmice, nego zvanične jer te gledam sa nabojem, stresom. Možda do kraja neće ostati mlada ekipa, ali se pokazalo da škola Partizana nije propala i ima smisla. Ima mladih igrača koji će bez ikakve sumnje biti budućnost ovog kluba. Deca iz omladinske škole su debitovala juče na pripremama sa seniorima i uživanje je gledati ih.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Istakao je i kako ključ uspeha leži u kombinaciji iskustva i mladosti.

- Moraće da bude kombinacija, samo to nije isto sa osam stranaca i tri-četiri iz škole. Naš cilj je da bude obrnuto, ako može. Da ekipa bude balansirana, konkurentna, srž mora da bude na toj fabrici u Zemunu. Suština je da pravimo i izgrađujemo i igrače i ljude, da ih prodajemo i od toga da se finansira klub. Partizan mora da bude i razvojni i takmičarski klub, nije to jednostavno u uslovima koje imamo. Možemo mi sad – da država pomaže, dođe sponzor, ali to nije održivo. Moramo da proizvodimo i prodajemo igrače i da to bude osnov stabilnosti. Mislim da možemo da to stvorimo za kraće vreme nego što se misli.

Dotakao se i doskorašnjeg kapitena Aleksandra Jovanovića koji karijeru nastavlja u Turskoj i njegove zamene, Marka Miloševića.

- Manje-više će to biti završeno danas ili sutra. Pokušali smo sve da zadržimo kapitena. On je držao ekipu, svlačionicu, realno gubimo sa odlaskom takvog lidera, ali ovde kao i u životu – želite da nekome izađete u susret. Čovek je dobio mnogo bolju ponudu nego što Partizan može da mu da, mi smo mu ponudili produžetak na još dve godine sa postojećim uslovima, ali je to očigledno bilo nedovoljno da zadržimo. Navijači kažu što ste ga pustili, ali kako sad čoveka koji je toliko dao koji žele da ide, a da mu mi ne dozvolimo. On je bio kapiten, spasio Partizan u koliko utakmica. Mogli smo da kažemo ne može, imaš ugovor još godinu dana, ni za kakve pare. I šta smo dobili? Čovek ima 33 godine, hoće da reši finansijsku situaciju. Što se Miloševića tiče, radi se o odličnom golmanu, sigurno jedan od najboljih u ligi.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Jovanović Foto: Starsport, @starsport

Govorio je i o ostanku Bibarsa Natha u timu.

- Važno je što je Natho ostao zbog iskustva i tog balansa sa mladošću. Imamo m,ladu ekipu, kako god da se završi prelazni rok, dominiraće mladost. Natho šta je sve pružio, kako ga percipira javnost... Zato je bilo važno da ostane.

Osvrnuo se i na zdravstveni bilans tima.

- Zubairu bi u najboljem slučaju u septembru počinej sa trenizima, ali na njega je realno da računamo tek od januara. Zahid se oporavlja, potpisao je ugovor za nas po mnogo povoljnijim uslovima, za njega nisu povoljni, ali su realni. On može da bude pojačanje kad bude potpuno spreman.

Istakao je i čime se Partizan vodi u ovom prelaznom roku.

- Suština je da moramo da dovodimo nešto što je u skladu sa mogućnostima. Doneli smo odluku i tu odluku poštujemo, nema razbacivanja 50-60 hiljada evra. Možda jednom kad stanemo na noge. U ovom trenutku kad se klub nalazi u takvom stanju... Biće pojačanja, novih imena do kraja nedelje. Moramo da se pojačamo, nema dileme, da bismo igrali na tri fronta. Ponašaćemo se racionalno i u skladu sa mogućnostima. Verujem da ćemo imati bolji tim nego prošle sezone. Moramo da budžet dovedemo u ravan onoga kakvo je stanje u Partizanu. Budžet je bio 22 miliona evra, ali odakle da ih nađete ako ne prodajete nikog? Da smo na nuli – druga bi pesma bila. Vadimo klub iz rupe u koju je debelo zagazio.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Govorio je i o "duhovima prošlosti".

- Mnogo smo kukali šest meseci, pričali smo kako jeste... Ne vredi, neću da kukam. Manje-više znaju ljudi kakvo je stanje. Ima bočnih udara stalno. Mi sve te koji se pitaju kako smo izabrani za novu upravu pozivamo da dođu umesto nas da vode klub. Ja od prvog dana pričam da ko god želi, može da dođe. Znate dobro kakvo je stanje i zašto je tako i ovo je sad pokušaj da stanemo na noge. Zaustavili smo stagnaciju, u fazi smo stabilizacije. Sada nam treba vremena za modernizaciju. Nije cilj da igramo samo našu ligu i budemo konkurentni. Cilj je da u Evropi uradimo nešto.

Zatim se dotakao i sporazuma sa Poreskom upravom.

- Napravili smo sporazum sa Poreskom, više te kamate od 2.500 dnevno ne idu. Ali, od aprila moramo da izmirujemo sve u bruto iznosu, to nije bilo slučaj dosad. Reprogram važi dok se ispunjavaju obaveze.

Pitanje koje zanima sve navijače je - kako i da li Partizan može dostići Crvenu zvezdu?

- Zato je važno da igramo u Evropu i prelazimo kvalifikacije, do grupne faze LE ili LK. To je jedan od segmenata na kojem baziramo sve, drugi segment je prelazni rok. Da vidimo šta možemo da prodamo od igrača, ali da to ne bude prerano jer će kasnije biti veća korist od nekih. Mi više nemamo prava na grešku, da dovedemo igrača i vidimo da smo promašili iako su to manje plaćeni igrači nego ranije. Moramo da dovodimo kvalitetna pojačanja, ali primereno situaciji. Molim navijače da to imaju u vidu, nemamo ćup para. Moramo da se ponašamo krajnje pragmatično i domaćinski.

Šta može da vrati navijače na tribine?

- Navijače vraćaju rezultati i igra na terenu, ne možemo da očekujemo da dolaze iz entuzijazma i ljubavi prema klubu. To se neće desiti. Zvezda je prva i prazne tribine. Moramo da podignemo kvalitet cele lige, ne samo Zvezda i Partizan, da obezbedimo regularnost, to donosi neizvesnost i vraća publiku - zaključio je Rasim Ljajić.

BONUS VIDEO: