Darko Brašanac napušta Leganes i postaje slobodan igrač, piše španski "Solo Fichajes". Nije tajna da ga žele u Partizanu, međutim iskusni fudbaler je na potez, a čini se da on nije raspoložen za povratak u Humsku.

Kao i Marko Dmitrović koji je odbio da se vrati u Crvenu zvezdu, zbog prilike da stekne španski pasoš, tako razmišlja i Darko Brašanac (33). I on ima mogućnost da stekne papire Španije u kojoj igra devet godina, tako da je po svemu sudeći povratak u Partizan nemoguća misija.

- Pričao sam sa Dankom Lazovićem i sve je bilo baš kako je rekao gospodin Rasim Ljajić. Srećan sam što su me se setili ljudi iz kluba u kom sam ponikao. Veoma mi je drago što smatraju da bih mogao da pomognem Partizanu iskustvom i znanjem, pogotovo jer sam i navijač kluba. Poziv mi govori da cene moju karijeru, ali ni prethodnih godina, pa ni sada – nisam razmišljao o povratku. Nikad ne reci nikad, ali trenutno ne razmišljam u tom pravcu. Kada odeš u inostranstvo, lako se navikneš na bolje. Osećaš se kao fudbaler - bio je iskren Darko Brašanac, u razgovoru za Meridiansport pre mesec dana.

- Prijao mi je poziv, ali kao što rekoh, ni u jednom trenutku nisam razmišljao o povratku. Nije mi se promenilo mišljenje. Danko me dobro poznaje, zna koliko mi to znači. Ipak, porodično smo se pronašli u Španiji. To ne znači da ću zauvek igrati ovde, ali lepo nam je i uživamo - jasan je bio Darko Brašanac.