Dodatno je razbeseno klub kada je usnimljen kako nosi dres svog otpisanog saigrača Rašforda prošle nedelje na odmoru. I to Rašfordov dres iz Vile, što se tumači kao provokacija. Amorim je jasan, on na Garnaća ne računa, pa sada Junajted na sve načine želi da ga proda. Ali, sam fudbaler želi mnogo veću platu od one koju trenutno ima (manje od dva miliona evra) i kako se priča, ne pada mu na pamet da odlazi u manje klubove ili na pozajmice.