Ipak, od tada pa do skoro, ženski fudbal u ovom gradu bio je tek bleda uspomena. Sve do 2019. godine, kada je osnovan Ženski gradski fudbalski klub Borac i započeo novu, uzbudljivu fudbalsku priču.

Seniorke kluba su sezonu 2024/25 završile uspešno - izborile su opstanak u Prvoj ligi Srbije, i to u konkurenciji daleko iskusnijih timova. Zanimljivo je da glavni oslonac ove ekipe čine upravo kadetkinje pojačane sa samo pet fudbalerki uzrasta od 19 do 22 godine. To jasno govori koliko se u Borcu ulaže u mlade snage i koliko se gaji timski duh i hrabrost.