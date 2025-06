Srpski fudbaler želi da ostane u Juventusu do isteka ugovora (jun 2026. godine, dok klub želi da ga proda ovog leta.

Ljudima u Torinu sada već nije bitno to što neće dobiti obeštećenje ni blizu onog koji su izdvojili za transfer Vlahovića iz Fiorentine, a to je nešto više od 80 miliona evra. U Juventusu sada razmišljaju o velikoj plati srpskog centarfora koji je najplaćeniji fudbaler u klubu, a prema određenim izvorima i u celoj Seriji A.

- Dušan, čak i ovde na Floridi, ponovio je nekim saigračima da je njegova namera da ostane u Juventusu. To je put koji je odavno trasirao njegov agent, nameravajući da ostane do isteka ugovora, do juna 2026. godine. Epilog koji Damijen Komoli (generalni direktor Juventusa) i klub pokušavaju da izbegnu, pokušavajući da započnu pregovore sa nekim ko trenutno, samo u Turskoj bi bio spreman da uloži u srpskog igrača.