Bili su to izuzetno trenuci za Bađa.

- Celo Svetsko prvenstvo, ne samo naše utakmice, bilo je pogođeno vrućinom. Bilo je neverovatno. Morali smo se izuzetno truditi, daleko iznad ljudskih mogućnosti, kako bismo mogli igrati. No uprkos svemu, bili smo vođeni strašću i željom za postizanjem rezultata, a mnogi Italijani koji su tamo živeli kao imigranti bili su ponosni na nas. Osetili smo to kao ekipa. To nam je bila dodatna snaga da prevladamo prepreke - prisetio se Roberto Bađo.