- Konačno! Ovo je bilo najgore iskustvo u karijeri. Mogao sam da biram između Herte, koja je ispala, i Partizana. Herta je imala problem sa licencom i mogla je da mi ponudi malu platu. Partizan mi je ponudio lepu platu, zato sam ga odabrao. Ali, onda me je ujeo moj pas, američka akita. Bile su zimske pripreme, bio sam odsutan i strašno sam mu nedostajao. Kada sam se vratio i hteo da ga poljubim pre izlaska, bio je ljut. Mislio je da ponovo odlazim na duže i ugrizao me je za oko. Morao sam da vozim do bolnice sa krvavim okom. Zbog te povrede sam izgubio dosta vremena - rekao je De Medina za "Bloedheet", prenosi "Mozzart sport".