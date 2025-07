- Za prvo kolo sigurno je to – to. Čak i da dovedemo nekog, nerealno je da počne utakmicu u četvrtak. Sa pojačanjima nismo završili, ako ih bude adekvatnih. Svi na ulici me pitaju šta je sa pojačanjima, kad ćete ih dovesti, što niste ovoga... Mnogo je lako kad se posmatra s tribina ili ispija kafa. Dugo sam u fudbalu i čini mi se da nikad nije bio prelazni rok sa siromašnijom ponudom. Obično se to dešava u januaru, na to smo se navikli, ali da letnji bude oskudan što se ponude igrače tiče je – neverovatno. Nije da možemo da se rasipamo i plaćamo sve, ali prvi ograničavajući faktor, ne samo za Partizan, već za sve klubove je siromašna ponuda domaćih, igrača iz regiona i iz Evrope - rekao je Lajić.