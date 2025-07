"Očekuje nas jako teška utakmica, s obzirom na moje mišljenje da smo izvukli od svih mogućih opcija najtežu. AEK Larnaka je jako dobar tim sastavljen od iskusnih internacionalaca, koji igraju već neko vreme zajedno. Bez obzira na sve to cilj Partizana je uvek najviši mogući - da pokuša da dođe do pobede. Mi ćemo sa takvim stavom izaći već sutra na utakmicu, bez obzira na to što jako cenimo našeg protivnika", rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.