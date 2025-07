Slušaj vest

Da mu je tada neko rekao: „Ostaćeš ovde deset godina, postaćeš kapiten, rekorder, simbol kluba“, Marko bi se verovatno samo blago nasmejao, podigao obrvu, slegnuo ramenima i nastavio svojim putem.

Ali to se desilo. Prošla je čitava decenija, a Marko i dalje nosi dres Čukaričkog. Kao onaj tihi šapat iz prethodnog pasusa, te reči su se obistinile, Docić je postao istinska legenda Čukaričkog. Iako u našem fudbalu nije praksa da igrač toliko dugo ostane veran jednom klubu, u eri kada se vernost u domaćem fudbalu retko viđa, a dresovi menjaju brže nego godišnja doba, ovaj 32-godišnji momak iz Obrenovca je izutetak koji potrđuje ono suprotno - lojalnost, doslednost i odanost jednom grbu.

Sa kapitenom Čukaričkog smo razgovarali na Bledu, gde je belo-crna četa odradila letnje pripreme, pa kada se podvuče crta nakon dvosedmičnog rada, utisak je najbolji mogući, a razloga za zadovoljstvo ima na pretek. Brđani su odigrali četiri kontrolne utakmice i upisali isto toliko pobeda.

1/17 Vidi galeriju Kapiten Čukaričkog Marko Docić Foto: Dusan Milenkovic ©/2024 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport

Ako se po jutru dan poznaje, svaki čovek na Banovom brdu s razlogom može da gaji nadu da je isped kluba svetla sezona. Iza tima je period ozbiljnog i intenzivnog rada, a ispred sezona u kojoj bi stari sjaj mogao da zablista ponovo, onaj koji je prošle sezone neočekivano nestao.

- Posle dve nedelje možemo da podvučemo crtu i kažemo da su pripreme bile dosta uspešne, što se i rezultatski pokazalo na kraju. Četiri utakmice i četiri pobede protiv vrlo kvalitetnih protivnika. Negde smo imali i problema u igri bez obzira na rezultat, pogotovo protiv Celja, oni su jako organizovana ekipa, njihov trener forsira taj španski stil i teško je bilo uhvatiti njihov ritam. Imali smo problem u prvom poluvremenu, ali smo promenom formacije sve to nadomestili u nastavku. Uspeli smo da preokrenemo situaciju i na kraju pobedimo. Što se tiče treninga, dosta smo radili na taktici pogotovo u defanzivi, zadnje linije i veznog reda. Pored visokog presinga, dosta smo se bazirali na situacije kada nas protivnik natera da se spustimo nisko i povučemo, radili smo na tome i to uspešno pokazali u nekim prijateljskim utakmicama.

Foto: Dusan Milenkovic ©/2024 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Tim Milana Lešnjaka je ostvario četiri trijumfa u Sloveniji, od čega su dva usledila nakon preokreta, što je ekipi donelo dodatnu dozu samopouzdanja pred izazove koji slede, a Docić je otkrio šta bi naredne sezone mogao da bude glavni adut Čukaričkog.

- Ja mislim da su ovo najuspešnije pripeme, ne sećam se kad smo pobedili četiri utakmice. To nam svakako daje vetar u leđa pred početak prvenstva, da nastavimo u ovom ritmu... Mislim da se karakter ekipe najviše pokazuje u momentima kada je ekipa u nepodređenom položaju. Igrači koji su u te dve utakmice ulazili u igru su donosili prevagu i mislim da će u prvenstvu to biti naš adut, da igrači sa klupe donose promenu u rezultatskom smislu - rekao je kapiten Čukaričkog, pa se osvrnuo na prošlu sezonu koja je za zaborav, ali iz koje mogu da se izvuku pouke i nauče vredne lekcije:

- To nije nešto što smo mi želeli. Splet okolnosti nas je doveo u tu situaciju da igramo plej-aut, da završimo deveti na tabeli. Dosta toga se izdešavalo, tri promene trenera, utakmice na kojima smo golove primali u poslednjim minutima, protiv Kragujevca, Novog Pazara, protiv IMT-a u prvom delu. Mnogo mečeva smo imali u svojim rukama i na kraju ostali bez bodova. U ovoj sezoni to mora da nam bude u podsvesti, da to gledamo kao na neku školu i potrudimo se da u nastavku izbegnemo takve stvari. Ipak, mislim da ukoliko budemo delovali kao tim, baš kao na ovim pripremama, nećemo imati problem da ostvarimo naše ciljeve.

Foto: Starsport

Prošla sezona na Banovom brdu bila je obeležena čestim promenama na trenerskoj klupi. Goran Stanić je započeo takmičarsku godinu, štafetu je potom preuzeo Marko Savić, da bi sezonu završio Milan Lešnjak, koji je uspeo u samoj završnici da donese neophodnu stabilnost.

- Mnogo to utiče. Svaki trener ima svoju filozofiju koju gaji i svoj princip rada. Svako ima neke svoje zahteve koje treba ispuniti i niti jedan od tih zahteva nije lagan, ekipi treba vremena da se na to privikne. Možda nije bio najveći, ali jedan od većih problema sigurno jeste. To nam je donelo i neke rezultatske neizvesnosti u negativnom smislu gde smo morali da menjamo, gde nije išlo, u nekim mečevima smo imali inicijativu tokom 90 minuta i na kraju ne dođeš do rezultata... Tu nešto postoji, nešto što ekipi nije odgovaralo. Sticajem okolnosti smo morali da menjamo trenere, na kraju smo završili deveti i neka nam to bude škola za ubuduće.

Sportski sektor Čukaričkog vredno je radio kada je u pitanju sklapanje tima za narednu sezonu, na Banovo brdo su stigla pojačanja, šestorica novajlija su postala deo belo-crne čete, a to su Ismail Maiga, Ognjen Abramušić, Andreja Stojanović, Nenad Tomović, Abubakar Sise i Vuk Bogdanović.

- Svi oni imaju kvalitet čim su došli ovde. Ne bih nikoga da izdvajam, svi su oni odlični igrači, samo da se što pre uklope u tim i neće biti problema. Svakako je dolazak Tomovića privukao najveću pažnju, suvišno je pričati o njemu, igrač koji je toliko godina igrao u Seriji A, bio je reprezentativac Srbije, njegovo iskustvo nam dosta toga donosi. Opet mislim da možemo od svih pojačanja da očekujemo da nam na terenu donesu veliko poboljšanje i napredak.

Foto: Starsport

Kao jedan od glavnih, a verovatno i igrač sa najvećim uticajem na mlade igrače, Docić je zadovljan onim što je od pulena video u Sloveniji.

Kao neosporno najuticajnija figura među mlađim saigračima, Marko Docić je zadovoljan onim što je što je od mladih snaga video u Sloveniji. Iskustvom i autoritetom koji nosi, kapiten je na ona "kapitenski način" pratio ponašanje pulena, za koje ima samo reči hvale.

- Svi ti mladi igrači imaju kvalitet i veliki potencijal, sjajno su radili ovde na pripremama. Vredni su i poslušni, što je najvažnije. Svima je jasno kako radi naša Omladinska škola, da konstantno izbacuje talentovane igrače. Radi se po nekom modelu koji je već uhodan, koji već godinama funkcioniše i tako treba da ostane...

Mladi se ugledaju na njega, prate svaki njegov korak, slušaju savete i upijaju, a on je tu da ih svojim iskustvom usmeri na pravi put.

- To je jedan od mojih "zadataka". Da budem tu za mlade igrače, da im budem na raspolaganju za sve što im treba. Tu smo mi stariji igrači - Cvetković, Tomović, Srnić... Tu smo da im pomognemo našim iskustvom na terenu, ali i van terena da ih usmerimo u pravu stranu, a oni nas pažljivo slušaju i imaju poverenja u nas - kazao je Docić, pa otkrio da nije preterano "oštar" prema nadolazećim snagama:

- Nisam oštar, ne bih to tako nazvao. Priđem im svaki put kada želim nešto da im kažem, nekim mirnim tonom pokušavam da im dam savet kako bi ga što lakše prihvatili. Ne želim da prave greške koje sam ja pravio, skrećem im pažnju na to, zbog toga smo mi stariji igrači tu. Ne samo ja kao kapiten, svi mi imamo taj uticaj na njih.

Foto: Fk Čukarički

Od leta 2016. godine kada je iz Javora stigao kao tiho, ali moćno pojačanje, Docić je prerastao u mnogo više od "običnog" fudbalera, postao je simbol kluba, rekorder, lider i glavni akter svakog velikog trenutka u novijoj istoriji Čukaričkog.

- Čukarički je i tad važio za klub koji razvija mlade igrače. Tada sam imao 22 godine, bio sam mlad igrač, nisam se nadao da ću ovoliko ostati, ali kad već nisam uspeo neke svoje želje da ostvarim, okrenuo sam se klubu i fokusirao sam se na to da ostanem ovde i za ovaj klub pružim svoj maksimum - objašnjava Docić, pa se osvrće na te neostvarene želje:

- Svako od nas je u tim vremenima želeo da se otisne u inostranstvo, da van Srbije pokuša da napravi karijeru. Meni to nije pošlo za rukom, u nekim prelomnim trenucima su došle povrede, nekad se jednostavno neke stvari nisu poklopile što se tiče transfera. Bilo je ponuda, neke ponude sam ja sam odbijao, neke klub, mnogo toga se izdešavalo, ali šta je bilo - bilo je, evo mene već deset godina u Čukaričkom, i dalje je osećaj fenomenalan, srećan sam što sam ovde.

Foto: FK Čukarićki / Ivica Veselinov

Marko ne krije da bi na Banovom brdu voleo da okači kopačke o klin, naravno, kada za to dođe vreme...

- To je sada već izvesno da ću ovde završtiti karijeru, naravno, ukoliko sve bude funkcionisalo kako treba. I što se tiče toga mnogo faktora je u igri, da ja budem na nivou igre koji Čukarički zahteva, ukoliko me uprava kluba i dalje bude želela... Ja bih voleo da završim karijeru u ovom klubu, ovde sam proveo trećinu svog života. Meni je to cilj, ali opet ponavljam, ne znam šta donosi sutra, ne znam hoću li moći da ispoštujem nivo fudbala koji ovaj klub bude zahtevao.

U budućnosti, kada se jednog dana igračka karijera završi, Docić sebe vidi u trenerskim vodama, ka tom pozivu je već raširio ruke i napravio sitan, ali prvi korak.

- Svakako da sebe vidim kao trenera. Krenuo sam već da se raspitujem oko licence, u septembru kreće jedna grupa za B licencu u Beogradu. Zvao sam, raspitivao se... Sve je to sada na drugačijem nivou nego što je bilo ranije, ne znam koliko ću moći da ispoštujem sve to dok igram, ali da, jednog dana vidim sebe u tom trenerskom svetu.

Foto: Fk Čukarički

Očekuje, a i veruje kapiten Čukaričkog da će se klub naredne sezone vratiti u sam vrh srpskog fudbala.

- Ja očekujem da se Čukarički vrati na put na kojem je bio. Ove godine smo završili na poziciji na kojoj nismo želeli i to nas je malo "ošamutilo", da se malo preispitamo i vratimo što pre na ono na šta su svi navikli, a to je Čukarički u samom vrhu kao što smo bili poslednjih mnogo godina. Osvojili smo Kup, igrali grupnu fazu Lige konferencija, ja sam ubeđen da to Čukarički kao klub zaslužuje i da ćemo se naredne sezone vratiti na pravi kolosek.

Čukarički narednu sezonu otvara utakmicom protiv kruševačkog Napretka, zbog rekonstrukcije terena na Banovom brdu, Čuka ulogu domaćina neće obaviti u svojoj kući, već u Pančevu, na stadionu Železničara.

- Pratimo Napredak, videli smo da su se pojačali ozbiljno i napravili odličan tim. Vratili su Majdevca, Hajdin je odavde otišao kod njih, stigao im je Lutovac iz IMT-a i još mnogo mladih igrača... Doveli su trenera koji ima nekoliko sistema igre, znam da nam neće biti lako, ali ono što ja priželjkujem jeste da se ponašamo kao na Bledu, da budemo profesionalci i rezultat sigurno neće izostati.

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Srpski fudbal zakoračio je u eru promena, pa je pre nešto više od mesec dana doneta jedna od najvažnijih odluka u njegovoj novijoj istoriji. Superliga će izgledati drugačije, a prema usvojenom planu, broj klubova biće smanjen sa 16 na 12, pa ćemo u sezoni 2027/28. u elitnom rangu našeg fudbala gledati nadmetanje 12 timova.

- Drago mi je da se o tome priča. Sviđa mi se što će se smanjiti broj klubova, samim tim će se svake nedelje igrati jaka utakmica. Mislim da je mnogo u Srbiji da bude 16 klubova, što se bude više smanjivalo, tu će kvalitet izlaziti na videlo. Smanjiće se broj igrača, samo oni najbolji će moći da igraju. Sa druge strane, i Prva liga Srbije će biti kvalitetnija i jača. Pored svega i infrastruktura je napredovala, izgrađeno je mnogo novih stadiona. Tereni su svuda promenjeni, podloge su bolje, neke ekipe su stavile hibride, neke veštačku travu što će uticati na brzinu igre i to mi se jako dopada. Ono što je sigurno, fudbal će biti dosta neizvesniji - zaključio je Marko Docić u razgovoru za Kurir.