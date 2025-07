- Ovo su pripremne utakmice, takmičarske utakmice imaju drugačiji značaj, i uvek su te neke utakmice na kraju priprema, kad već igračima u glavama imaju povratak. Sigurno nije ni lako da odigramo, ali sve ono što otprilike smo radili, možda smo imali neke situacije koje smo mogli bolje da rešimo, nismo ih rešili. Svakako to je nešto da treniramo, da radimo, ali sve ukupno ono što želimo, to smo pokušavali, tako da sve će to da dođe na svoje, kad igrači dobiju sežinu među nogama, malo lopta ne sluša, ali to je normalno - poručio je Milojević.