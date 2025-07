"Mislim da je Čelsi igrao veoma dobro i zasluženo pobedio. Prihvatamo to", naveo je Enrike, a preneo sajt kluba.

"Mislim da smo odigrali veoma dobar turnir, čak i ako nismo uspeli da osvojimo trofej. Razočarani smo, nije lako, ali to je sport na najvišem nivou, to je život, morate to prihvatiti", izjavio je trener francuskog kluba.