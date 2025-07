- Čestitam igračima, posebno na drugom poluvremenu. Vratiti se sa 0:2 na 2:2 sa desetoricom na terenu, to je pokazatelj kvaliteta, volje i ogromne borbenosti. Ostavljeno je srce na terenu, a publika nam je bila 12. igrač. Hvala navijačima koji su me ovako prihvatili. Obećavam da ću davati sve od sebe da im se odužim. Ovako se igra za Budućnost, ovako se igra za Crnu Goru - rekao je on, pa dodao: