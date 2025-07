Biće još odlazaka i dolazaka

- Nije još vreme za sumiranje rezultata, jer će biti još promena. Doveli smo četvoricu iskusnih igrača - Mateusa, Naira Tiknizjana, Miloša Veljkovića i Rodrigaa. Nadam se da će to svoje bogato igračko iskustvo preneti i u Crvenu zvezdu. Značajni su nam i zbog onoga što će uraditi na terenu, ali i zato što će omogućiti našim brojnim mladim igračima da se još bolje razvijaju - objasnio je Mitar Mrkela.

Pet sjajnih prodaja

I to je to što se tiče srpskih igrača. Kada se doda i suma od 2.500.000 evra za Pumu Rodrigeza, koji je otišao Meksiko u klub Huarez, onda dolazimo do sume od 25.500.000 evra, koliko je ukupno Crvena zvezda već inkasirala!