Neven Subotić, nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac, atipičan je čovek. Po završeku karijere nije se odlučio da živi hedonistički, već je rešio da pomaže ljudima.

I to onima koji nemaju osnovne uslove za život. Neven Subotić u Etiopiji i Keniji već godinama unazad pomaže najugroženijima. Osnovao je fondaciju 2012. koja je zadužena za kopanje bunara i dovođenje pitke vode u mesta, u ovim afričkim državama.

Kuda ide ovaj nepravedni svet

Neven Subotić otkrio je da mu cilj da do 2030. godine na ovaj način dopre do milion ljudi.

- Oduvek sam bio neko ko posmatra, a ne sudi. Uzbudljivo mi je bilo kretati se u dva sveta. S jedne strane, fudbal, gde novac nije problem, a najvažnija pitanja su - ko nosi koju i kakvu odeću, ko vozi koji automobil, ko je dobio koju ocenu u sportskom listu i koji restoran ima najukusniju italijanska hrana u gradu? S druge strane, moj svakodnevni život van terena, gde sam se pitao zašto je ovaj svet tako nepravedan i kako je moguće da toliko ljudi nema pristup čistoj vodi ili obrazovanju. Pokušavam da pronađem rešenja - rekao je Neven Subotić za sajt Bundeslige.

Ne želi da poistoveti rad fondacije sa fudbalom.

- Uvek sam pomalo oprezan prema ovom poređenju. Svaka kompanija bi želela da se poistoveti sa fudbalskim timom, ali ako bi onda atmosfera u kancelariji bila kao na stadionu, imali bismo uslove kao u filmu "Vuk sa Vol Strita". Gde drugde 80.000 ljudi navija kada radite svoj posao, gde vam šef viče u lice sa metar udaljenosti tokom pauze. O timskom radu van fudbala sam učio iz knjiga. To je imalo više smisla.

Kada bi ga pitali da ukratko opiše koji je posao njegove fondacije, Neven Subotić kaže:

- Pomažemo ljudima da dobiju pristup vodi za piće i toalete. Pitka voda je ljudsko pravo, a pristup njoj je osnova za zdrav i dostojanstven život. Takođe pomažemo deci da ne moraju da provode šest sati dnevno putujući po vodu. Nažalost, ovo je i dalje gorka realnost za više od 700 miliona ljudi širom sveta.

Sprečiti umiranje ljudi zbog žeđi i gladi

Objasnio je i kako izgledaju njegovi projekti.

- Pre svega, radi se o prikupljanju sredstava, koje neko mora da donira. Kada se novac obezbedi, počinjemo da planiramo sa našim lokalnim partnerima. Gde je šta moguće i kako? Zatim organizujemo potrebne materijale i mobilišemo ljude. Uspostavljaju se kontakti sa relevantnom zajednicom i partnerima. Kada se sve pripreme izvrše, buše se bunari. To traje oko dva do tri dana, a bunari se buše do dubine od 200 metara. Odatle se postavljaju pumpe i cevi, a na kraju i mesta za ekstrakciju, koja bi trebalo da budu dostupna svima u zajednici u roku od 15 minuta. Takođe se trudimo da kvalitet vode bude dobar, želimo da promovišemo zdravlje, a ne da ga ugrožavamo. Pored toga, u školama postoje sanitarni čvorovi za devojčice i dečake, a takođe moramo da obezbedimo održavanje, upravljanje objektima i stručnost na licu mesta.



Neven je zaradio milione evra, uzeo brojne trofeje, ali mu to ne smeta da se bori protiv katastrofa i teškoća koje ima veliki broj ljudi u siromašnim delovima sveta.

- To sam naučio od izuzetnih ljudi. Caka je da se ne stavite u centar sve patnje. Naravno, morate da zaštitite sebe, ali ono što osećam u trenutku kada shvatim da su ljudi umrli od gladi ili žeđi, nije relevantno u ovom slučaju. Moja osećanja ne menjaju stvarnost. Radi se o fokusiranju na ono što mogu da promenim, gde mogu konkretno da pomognem - istakao je Subotić i nastavio:



- Prošlog novembra sastao sam se sa zaposlenima u našoj fondaciji u Tigraju, na severu Etiopije, gde od 2020. godine besni strašan građanski rat, čije su posledice već ubile desetinu stanovništva koje tamo živi. Najveći broj žrtava u 21. veku. Sedeli smo u sobi sa deset ljudi, od kojih su mnogi izgubili sestre, braću, roditelje, prijatelje ili rođake. I ovi ljudi su ipak uspeli da se ne fokusiraju na sopstvene emocije, već da razviju mentalitet koji se otprilike može sažeti na sledeći način - "Mi smo srećnici koji su još živi, šta sada možemo da uradimo, kakav teret možemo da ponesemo?" Učim od ovih ljudi.

Nije fudbal sve u životu



Neven se 2022. godine povukao iz fudbala.

- Ljudi se uvek iznenade kada im kažem da više ne gledam Bundesligu. Ni Ligu šampiona, ni Svetsko klupsko prvenstvo. Ono što me i dalje fascinira kod fudbala je njegov ujedinjujući karakter. Kada mi ljudi priđu i kažu kako su navijali na proslavama titula Dortmunda 2011. i 2012. godine i šta je to značilo za njih, to me čini srećnim. To su značajne vrednosti, mnogo važnije od duela, golova, titula i bonusa. Isto važi i za mnoge moje saigrače iz tog vremena, sa kojima sam i danas u kontaktu. Oni su moja braća i uvek ću se osećati povezano sa njima. Ali, više ne idem na stadion, niti igram za ol-star timove.

Govorio je i o svojim sportskim uspesima i kako sada gleda na njih.

- Divno je da sam mogao da imam ova iskustva. Ali u globalu... Šta znače golovi i pobede na fudbalskom terenu? Ova iskustva su deo mene i uvek će biti, ali sebe više definišem po svom doprinosu društvu. Želim da napravim razliku, to mi je važnije od bilo kog prvenstva, ili evropske utakmice. Pada mi na pamet jedna priča. Pre nekoliko godina, video sam jednog od svojih kolega kako gleda snimak svojih najboljih golova i driblinga na mobilnom telefonu, u svlačionici pre treninga. Neću vam reći ko je to bio, ali ću vam kazati da je bio izvanredan igrač. Taj prizor me je rastužio.

Ne gleda u prošlost

Sa osmehom je prokomentarisao video snimke sa Jutjuba pod naslovima kao što su "Najbolji startovi Nevena Subotica".

- Imam osmogodišnjeg sestrića koji je lud za fudbalom, koji voli to sve da gleda. Kažem mu da je to poput video igre, samo lepše. Ali lično to ne gledam.

Neven Subotić je sa 23 godine osnovao svoju fondaciju. A, planovi za budućnost itekako postoje.

- Fondacija ostaje srž svega. Želimo da našim radom dopremo do milion ljudi do 2030. godine. Takođe uživam u činjenici da sam tek nedavno naučio šta znači skrasiti se. Selio sam se 27 puta u životu, a već godinu dana živim u svom stanu u Dortmundu. Porodice sa kojima sam prijatelj, žive sprat ispod i iznad mene. Volim da živim u Dortmundu, volim svoj kraj. I uživam u zbližavanju sa novim ljudima i razgovoru sa njima. Kao profesionalac, ranije sam se nervirao kada bi mi ljudi prilazili. Sve je ovo ogromna lična prekretnica za mene - zaključio je Neven Subotić.

