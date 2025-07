- Prvi put se dešava od kada sam na klupi Partizana da se na celom stadionu osetila ta energija. Ovakve atmosfere nije bilo poslednjih deset godina, to kažu i neki ljudi koji su duže tu, možda grešim, ne znam, nisam bio tu. Sve je to pozitivno, igrači, kao i treneri osetili smo svi taj naboj, emocije su bile na nekom višem nivou. To nije zaobišlo i mene. Na kraju, nažalost, nismo otišli srećni i zadovoljni. Izražavam zahvalnost navijačima, koji su prepoznali ovaj trenutak, nadam se da se neće zaustaviti samo na ovome. Kada sam pričao dea se fudbal igra posle AEK-a, mislio sam na to. Biće Oleksandrije, Železničara... Voleo bih da bude ista ta energija - rekao je Blagojević.