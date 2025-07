"Da sam znao da je ovako, sigurno ne bih dolazio! Imamo slabiji tim nego što smo imali, a želimo da igramo Evropu, da ostanemo duže, da napadnemo grupnu fazu. Očekivao sam da ćemo do ove utakmice dovesti dva-tri igrača, ali situacija u klubu je takva kakva jeste. Očigledno da je u fudbalu sve normalno. Ostali smo bez desnog beka, a jedini je bio pravi desni bek u timu. Kad su me pitali nisam bio za to da ide, jer nam je bio neophodan, zato što je moja filozofija za ovu utakmicu bila da igramo u jednoj formaciji, ali njegovim odlaskom ne mogu da igram tako, jer nemamo alternativu, nemamo drugog klasičnog desnog beka", rekao je Lalatović.