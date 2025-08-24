Slušaj vest

Ženska fudbalska reprezentacija Engleske drugi uzastopni put je postala šampion Evrope.

U uzbudljivom finalu Engleska je posle penala savladala Španiju 4:2.

Junakinja finala u Bazelu bila je Klo Keli. Njen penal stavio je tačku na utakmicu i tako je još jednom vinuo u heroine Engleske.

Baš kao i na prethodnom prvenstvu kada je u finalu postigla pobedonosni gol za 2:1 protiv Nemačke.

Keli je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih fudbalerki trenutno. Na Instagramu je prati 1.2 miliona ljudi.

Osim po sportskim uspesima ostala je upamćenja i po tome što je pri slavlju gola skinula dres i tako ušla u istoriju kao prva igračica sa takvim potezom. To se desilo u pomenutom finalu protiv Nemačke. Tu utakmicu je gledalo 88.000 ljudi na Vembliju, što je rekordan broj gledalaca na Evropskim prvenstvima kada se uzmu u obzir i muškarci i žene.

Devojka rođena 1998. godine u Londonu odrasla je u porodici sa petoricom braće, pa je sa njima igrala fudbal na ulici. Karijeru je počela u londonskom Kvins park Rendžersu, da bi potom prešla u Arsenal. Igrala je za Everton i Mančester siti, a od ove sezone je ponovo potpisala za Arsenal.

Za reprezentaciju je upisala 59 utakmica na kojima je postigla devet golova. Gotovo svaki njen pogodak je bio ključan, kao u polufinalu protiv Italije kada je odvela Englesku u finale.

Keli je velika navijačica Mančester Junajteda. Udata je za Skota Mura, radnika na golf terenima. Interesantno je da je na prvi sastanak sa Skotom išla u salon nameštaja čuvenog brenda.