Trener Njukasla Edi Hau rekao je danas da želi da fudbaler Aleksander Isak ostane u klubu, ali da ne može da utiče na to, u jeku spekulacija da će preći u Liverpul.

"On je i dalje naš igrač. Ima ugovor sa nama. Mi donekle kontrolišemo šta će biti sledeće. Voleo bih da verujem da su nam sve mogućnosti dostupne. Želim da ostane, ali to nije pod mojom punom kontrolom. Nismo dobili formalnu ponudu za Aleksa, ni od jednog kluba. Ja želim da on ostane i da ga vidimo da ponovo igra sledeće sezone", rekao je Hau, preneo je Skaj.