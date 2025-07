Rođeni Kikinđanin, dete Partizana , želi da klubu u kome je ponikao ostavi celog sebe, srce i dušu jer njegovim venama teče crno-bela krv! Debi koji je imao u dresu Partizana pamtiće do kraja života:

- Fenomenalan je osećaj debitovati za Partizan! Ispunio sam san na kome sam dugo radio. Debitovao sam kod Marka Jovanovića u Pančevu, jeste da sam igrao samo dva minuta, ali ispunio sam svoje snove. Dolaskom Blagojevića nisam ulazio na početku, pa sam tražio da odem nazad u Teleoptik kako bi imao utakmice u nogama. Srđan je to sve pratio i dao mi je novu šansu, u Kragujevcu gde sam pogodio stativu - i od tada sam ostao u prvom timu.

- Zahid se oporavlja, on bi nam mnogo značio. Kada je reč o Nathu, pa on nam je kao tata, njegovi saveti nam puno znače. Isto je i sa Demba Sekom! On je super momak. Oporavlja se od povrede i očekujemo da nam pomogne. Prvi san sam ispunio, a naredni je da se nešto osvoji sa Partizanom i da se da gol u derbiju. Želim da nešto uradim sa klubom koji volim, da odemo što dalje u Evropi. Protiv AEK-a smo igrali dobro, ali nije bilo sreće. Sada nam ostaje Liga konferencija - ističe Ugrešić.