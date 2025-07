Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pošto si u revanšu bili bolji od Linkolna - 5:1.

Prethodno Zvezda je kao gost minimalnim rezultatom pobedila u Gibraltaru. Trener Zvezde Vladan Milojević obratio se novinarima na redovnoj konferenciji za medije posle utakmice:

- Nismo gledali Leh i bio nam je fokus na Linkoln. Imamo vremena da analiziramo utakmicu sa poljskom ekipom - počeo je Milojević pa zatim progovorio i o debiju Arnautovića:

- Plan je bio da Arnautović dobije određene minute od naših fitnes trenera, tako da... Polako treba da ga fizički, nije upitno fudbalsko znanje, treba biti obazriv. Sigurno sam zadovoljan, pre svega što se trudi i daje sve od sebe na treningu. Mislim da će biti jedan igrač koji će doneti kvalitet u svakom slučaju.

Milojević i dalje traži model igre kojim želi da igra njegova Zvezda.

- Što se tiče modela igre, probali smo Velju na poziciji desnog beka u branjenju, opet pravljene trojke pozadi, to je bio plan za današnju utakmicu. Mislim da su igrači odradili sve ono što smo zahtevali od njih. Prvo poluvreme jak intenzitet, hteli smo da ih pritiskamo, znali smo da je Linkoln jedna ekipa koja ima prostor, svi oni znaju da igraju, još jednom će se ponoviti, to su igrači koji imaju iskustva. Nismo im dali danas da imaju svoju igru i dosta dobrih stvari smo odradili. Biće oscilacija, rekao sam i to da treba tih takmičarskih utakmica. Videli ste ovo danas, Šerif izlazi iz povrede, Marko je došao i nije najspremniji. Trebaće nam vremena i imamo, ali i nemamo. To je nešto što moramo na treningu da popravimo i dođemo do željene forme.

Koliko je loše što se dogodio pad u igri i koliko to ne sme da se dešava?

- Ja sam rekao i na poluvremenu da treba da zadržimo, kad igrači osete malo "krv", kad vide da su dominantni... Videlo se, mirisalo je da će nešto da bude. Ne smeju takve stvari da se događaju, ali mogu i da ih opravdam.

Šerif i Arnautović zajedno u prvih 11?

- Postavljate mi pitanje, a znate me. Možda ću početi i bez napadača. Nije bitno kako ćete posložiti napadači, već je stvar i protivnika, analiziramo sve. Rekao sam dosta puta, to je moja filozofija, videćemo. Možda neki put bude i sva tri napadača, možda i jedan. Sve zavisi na kakav se plan opredelimo, videćemo!

Milojević je pronašao i detalji sa kojima je bio nezadovoljan:

- Ne mogu da kažem, ima detalja na koja treba da obratimo pažnju i da poradimo. Kad igrate stalno, danas smo imali zadnju liniju u utakmici protiv Javora, onda druga protiv OFK Beograda, onda i protiv Linkolna tamo, onda i četvrtu sad... Treba igrači da se upoznaju, da upoznamo tandeme, i dalje tražimo igrača po desnoj strani kao što je Milson. Dosta sam zadovoljan s njim, trudi se, svakako nije lako... Tako da, pokušavamo, nažalost kroz takmičarske utakmice da nađemo najbolji modus za ekipu. Naravno, sve to zavisi i od narednog protivnika protiv koga ćemo igrati i za koju ćemo se taktiku i strategiju opredeliti.

Zvezda od početka sezone jako efikasna, svi u napadu dali golove, koliko je to važno?

- Jeste, danas smo kreirali dosta šansi. To je pozitivno bilo. Što iz igre, što iz kontra napada, opet sa druge strane i iz prekida. To su faze igre koje su jako bitne. Dali smo danas pet golova, ali smo imali dosta šansi koje smo realizovali, njihov golman je bio igrač utakmice. Uvek me raduje, mene najviše raduje kad pravimo šanse i pokušavamo da radimo ono što radimo na trening, a za samopouzdanje svih znači dosta. Mislim da će to svima značiti u narednom periodu.

Koliko novih igrača očekujete do petka?

- Mislim da ću opet reći da to nije pitanje za mene!

Pričao je i o Radonjiću:

- Mislim da smo sve rekli o Radonjiću, nemamo šta da pričamo. Nemanja... On je jedno specifično dete, vrhunskog kvaliteta, treba nam brzina, treba nam motivisanost, nadam se da će uspeti sam sa sobom što je najbitnije da nam pomogne. Ne znam šta da dodam.

Koliko će Arnautović uticati na Radonjića?

- Uvek posotji u životu da neko negde klikne, daj bože bilo ko. Marko je pored toga što su njegovi kvaliteti nesporni, glupo je pričati o njegovom CV-ju, on je jaka i pozitivna ličnost koja ima veliki autoritet. Sigurno je i tu došao da nam pomogne što se tiče igračkih kvaliteta, već i da pomogne sa igračima u svlačionici. Iz nekog svog iskustva i sa strane pričao i na konferencijama, da će uvek takvi igrači, da su desna ruka i da mogu da utiču na terenu nego što ja mogu kao trener. Nadam se da ćemo imati vrlo brzo Radonju u tom njegovom pravom svetlu.

Da li vas je neprijatno iznenadio ovaj pad u drugom poluvremenu ili je to nešto na šta ste računali u ovoj fazi sezoni? Da li očekujete novog štopera?

- Ja ću krenuti od drugog pitanja, rekao sam već da imaju ljudi koji su zaduženi za sportska pitanja i sve zavisi od odlazaka i dolazaka. Ono što je bitno da nema gomilanja igrača, to je jako teško, ne jer su loši igrači, već dolazi do nemanja prostora za igranje, za minutažu i dolazi do pada samopouzdanja. Drugo poluvreme smo krenuli kako smo hteli, a onda smo pokazali i ono što mi se ne sviđa i što ne volim, svakako zameram mojim igračima. Ta nonšalancija, rezultat je 4:0, vide da su dominantni i počinjemo da radimo neke stvari koje ne treba da radimo i još jednom dobra prilika da budu svesni da u svakoj takvoj situaciji mogu da budu kažnjeni, morate da imate fokus na igru. Ali... Ne mogu da zamerim i to je lekcija za nas, ne bi trebalo da nam se događa u narednim utakmicama.

Na kraju, dotakao se i golmana Mateusa.

- Ne mogu, nikad niste čuli da ću kritikovati te igrače. Sigurno ima razlog zašto smo primili prvi gol, nisam video i ne mogu da komentarišem. Opet, sa druge strane, svakako i kao što igrač daje gol, tako i dobra odbrana i odbranjen penal daje samopouzdanje. Mateus je došao da pomogne kao iskusan i dobar golman sa ozbiljnim odbranama i klubovima. Radi dobro, treba pomenuti i Glazera koji je motivisan, imamo u ovom trenutku dva vrhunska golmana. U svakom slučaju, to što se desilo je došlo kao proizvod te neke nonšalancije, ali smo imali dva, tri napada koja nismo završili kako treba i normalno da kad ima kontra napad ili na odbranu koja nije nameštena, dolazi do problema. Iskreno, ne sviđa mi se. To je fudbal, idemo dalje. Fudbal je igra greške, ispravićemo i probaćemo da se to ne dešava - zaključio je Milojević.

