Stepijevi saveti zlata vrede

- Ispratio sam sve! Mislim da je došao suviše rano. Ovde na njegovom mestu igraju dva, ili tri fudbalera. Čeka ga ozbiljna konkurencija, može biti prvi, a možda i drugi. Tamo gde je ponikao, a to je Zvezda, tamo će teško da ga stavi na klupu, jer je to njegov klub. Ovde... Hm... Ne znam. Sve je drugačije, svaku poziciju pikiraju najmanje tri igrača. Mora da bude najbolji. Nema druge. Ne bih voleo da mali Andrija sedi na klupi. Njegov talenat je veliki, sada je sve na tome koliko voli da radi. Ako naiđe na trenera koji ga voli, koji zna da ga čuva i priprema onda neće biti problema. Ali, ovo je Nemačka, surovi profesionalizam... To, ovde nije slučaj... I to me najviše zabrinjava - rekao je u dahu za Kurir Dragoslav Stepanović i nastavio: