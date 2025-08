„Ključ ove ekipe je ono što trener Lešnjak od nas traži. A to je da se pojedinac ne izdvaja, da budemo ekipa, da svi radimo za tim. To je cilj kluba i svih nas“.

„Bilo je baš dosta suza, od mnogih igrača, i starijih i mlađih. Stvarno nas je pogodio razvoj događaja na terenu i završnica utakmice. I to je sve bilo zbog uložene energije, a verujem da će nas to krasiti u budućnosti“.

„Ozbiljan su tim, ekipa koja igra otvoren fudbal i stvara veliki broj prilika, bar po četiri-pet izglednih su imali u prethodnim mečevima. Na žalost po njih, nisu još stigli do gola, to će biti i naša želja, da pre svega sačuvamo svoju mrežu i da ih potom ugrozimo u napadu. Znamo da nas čeka vrlo teška utakmica, na terenu sa veštačkom travom drugačijom od one na kojoj ćemo mi igrati na Brdu ili one na kojoj smo igrali u Pančevu. Spremaćemo se, malo je tvrđi tren, više odskače lopta… Ali, moramo da damo maksimum i da idemo na pobedu. Tri boda bi nam zalečila rane sa utakmice protiv Radničkog“, kazao je Nikola Mirković.