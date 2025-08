- Generalno mislim da ovaj proces što je počeo Partizan, da je trebao da ga otpočne još pre 3-4 godina i da bi situacija bila još stabilnija. Sigurno da bi imali još iskusniju ekipu, što se tiče Evrope. U to vreme kad sam došao u Partizan, bilo je dosta igrača, koji su ponikli u školi Partizana. To je ta enerigija koju deca osećaju, zato što znaju šta je Partizan i koliko je teško i kakva je odgovornost nositi crno-beli dres. Uvek je prednost dati šansu mladim igračima, koji su ponikli u vašoj omladinskoj školi. Pre svega uz nekoliko kvalitetnih pojačanja, ali glavni fokus da budu ti momci. Mislim da se u prošlost baš lutalo i da je bilo puno stranaca i da je to bila velika, velika greška!

- Sigurno da ima neku svoju ideju. Misao celog kluba je bila da sa njim nastave i da se baziraju na mladim igračima. Poslednjih godina u Partizanu, stalno se govorilo da je krivica bila od trenera. Nije to njihova krivica, više je to do poverenja i verovanja u jedan projekat, koji treba da se iznese, a za to je potrebno vreme. Partizan je krenuo u jedan projekat, koji može da bude na duže staze, stvaranje ekipe, da bude jak, kao i da bude konkurentan Crvenoj zvezdi, kao i u Evropi. Za to je potrebno nekoliko prelaznih rokova, da se sve to fino definiše. Vremenom će biti sve stabilniji i ozbiljno konkurentan. Generalno Blagojević je izuzetno dobar trener, Partizan ne bi dobio ništa da ga je smenio, beleži relativno dobre rezultate. Izvukao je maksimum od ove ekipe, mislim da je to dobro. A igrači imaju svetu budućnost u reprezentaciji i u svetskim klubovima.