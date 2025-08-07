LIGA KONFERENCIJA
CRNO-BELE BEBE ŽELE DA SRUŠE ŠKOTE! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Hibernijan
Utakmica između Partizana i Hibernijana na programu je u četvrtak od 21 čas u Humskoj, a direktan prenos obezbedile su dve televizije
Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas dočekuju Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Crno-bele bebe imaće težak zadatak da sruše škotski tim, a direktan prenos ovog meča obezbedile su dve televizije. Prenos možete gledati na kanalima RTS 1 i Arena sport Premium 1.
Slavlje fudbalera i navijača Partizana posle Oleksandrije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com
