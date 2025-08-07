Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas dočekuju Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-bele bebe imaće težak zadatak da sruše škotski tim, a direktan prenos ovog meča obezbedile su dve televizije. Prenos možete gledati na kanalima RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Slavlje fudbalera i navijača Partizana posle Oleksandrije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

