"Kim" prenosi da su u Poznanju, na prvom meču trećeg kola kvalfikacija za Ligu šampiona protiv Leha (1:3), bili predstavnici Šefild Junajteda.

"Oštrice" su navodno blizu odluke da dovedu 26-godišnjaka u svoje redove, te je gledanje igrača uživo na delu poslednja "prepreka" koju ovaj mora da prevaziđe kako bi se preselio u Čempionšip. Seol ima ugovor do 2027. godine, nakon što je u Ljutice Bogdana stigao u januaru prošle godine.