AS CRVENE ZVEZDE PRED ODALSKOM! Engleski klub ga vodi odmah nakon Leha?!
Standardni levi bek Crvene zvezde Jung-Vu Seol nalazi se pred transferom u novi klub?
Fudbaler Crvene zvezdeJung-Vu Seol, prema pisanju medija iz Južne Koreje, mogao bi uskoro da napusti redove srpskog šampiona.
Navodno je za uslusge zvezdinog levog beka zainteresovan Šefild!
Seol, Jung Vu Seol Foto: Www.crvenazvezdafk.com
"Kim" prenosi da su u Poznanju, na prvom meču trećeg kola kvalfikacija za Ligu šampiona protiv Leha (1:3), bili predstavnici Šefild Junajteda.
"Oštrice" su navodno blizu odluke da dovedu 26-godišnjaka u svoje redove, te je gledanje igrača uživo na delu poslednja "prepreka" koju ovaj mora da prevaziđe kako bi se preselio u Čempionšip. Seol ima ugovor do 2027. godine, nakon što je u Ljutice Bogdana stigao u januaru prošle godine.
