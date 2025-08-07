Podsetimo, Arnautović nije imao značajniju ulogu na ovom meču, pošto je šansu dobio tek u 78. minutu. Ipak, za kratko vreme pokazao je da će biti ogromno pojačanje crveno-belih. Borio se kao lav, rvao za defanzivcima Leha, koji su se odbijali od njega u duelima. Nema sumnje da će u mečevima koji slede Marko imati daleko ozbiljniju ulogu i minutažu.