ARNAUTOVIĆ "ZAPALIO" INSTAGRAM POSLE POBEDE U POLJSKOJ: Imao je moćnu poruku za navijače Zvezde!
Zahvalio se navijačima na sjajnoj podršci u Poznanju.
Fudbaler Crvene zvezde, Marko Arnautović, oglasio se na društvenim mrežama posle velikog trijmfa crveno-belih u Poznanju.
Zvezda je u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona savladala na gostovanju poljski Leh rezultatom 3:1 i tako stekla ogromnu prednost pred revanš u Beogradu.
Posle meča Arnautović se putem Instagrama zahvalio navijačima Zvezde na sjajnoj podršci u Poljskoj.
"Neverovatna podrška kao i uvek", napisao je Arnautović uz fotografiju Delija na tribinama i emotikone crvenog i belog srca.
Očekivano, njegova objava izazvala je oduševljenje među pristalicama crveno-belih.
Podsetimo, Arnautović nije imao značajniju ulogu na ovom meču, pošto je šansu dobio tek u 78. minutu. Ipak, za kratko vreme pokazao je da će biti ogromno pojačanje crveno-belih. Borio se kao lav, rvao za defanzivcima Leha, koji su se odbijali od njega u duelima. Nema sumnje da će u mečevima koji slede Marko imati daleko ozbiljniju ulogu i minutažu.
Kurir sport