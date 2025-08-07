Slušaj vest

Rijeka je tako nastavila očajan niz u Evropi, pošto je nešto ranije eliminisana od bugarskog Ludogoreca u borbi za Ligu šampiona. Nakon remija na domaćem terenu, hrvatski klub ubedljivo je poražen u revanšu u Bugarskoj 3:1.

Iako su imali neviđenu sreću na žrebu, pošto su izvukli jednog od najslabijih mogućih protivnika, irski Šelburn, usledilo je novo razočaranje. Pokušaće u revanšu da poprave utisak i izbore plasman u plej-of Lige Evrope, u suprotnom čeka ih borba za Ligu konferencija.

Fudbaleri Rijeke Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatska i dalje ima tri od četiri predstavnika koji su aktivni u Evropi. Dinamo je obezbedio učešće u Ligi Evrope, Hajduk večeras igra prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a Varaždin je jedini tim koji je završio svoj evropski put eliminacijom od Santa Klare.

Očajan učinak

Fudbalska javnost u Hrvatskoj razočarana je nastupima svojih klubova u evropskim takmičenjima. Portal "Indeks" ističe da je dosadašnji deo evropske sezone bio "podbačaj po svim kriterijumima". Hrvatski klubovi su ove sezone do sada osvojili 0.750 bodova za nacionalni koeficijent i samo četiri zemlje su po tom kriterijumu lošije od njih, ne računajući Rusiju koja ima zabranu nastupa u evropskim takmičenjima.

Od Hrvata su gori samo San Marino (0.500), Švajcarska (0.500, ali dva predstavnika još uvek nisu odigrala nijedan meč), Luksemburg (0.500) i Vels (0.333).

Hrvatska HNL liga je je 50. od 54 evropske lige koje nastupaju u Evropi. Ispred su Norveška, Crna Gora, Škotska, Linhenštajn... - konstatuje "Indeks".

