Slušaj vest

Kako je saopštio francuski klub, 25-godišnji napadač prešao je na pozajmicu, uz obaveznu klauzulu o otkupu na kraju sezone.

Klub nije naveo finansijske detalje, a francuski mediji preneli su da je Olimpik za pozajmicu platio milion evra, a da je opcija otkupa vredna 14 miliona evra i tri miliona evra bonusa.

Timoti Vea, sin čuvenog Žorža Vee, igrao je za Juventus od 2023. godine, u koji je došao iz Lila. Za crno-bele je odigrao 78 utakmica i postigao sedam golova.

Igrao je još za Pari Sen Žermen B, Pari Sen Žermen i na pozajmici u Seltiku.

(Beta)