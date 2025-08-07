Fudbal
SIN BIVŠEG PREDSEDNIKA LIBERIJE IMA NOVI KLUB: Timoti Vea prešao na pozajmicu u Olimpik iz Marseja
Fudbaler Juventusa Timoti Vea prešao je na pozajmicu u Olimpik iz Marseja do kraja sezone.
Kako je saopštio francuski klub, 25-godišnji napadač prešao je na pozajmicu, uz obaveznu klauzulu o otkupu na kraju sezone.
Klub nije naveo finansijske detalje, a francuski mediji preneli su da je Olimpik za pozajmicu platio milion evra, a da je opcija otkupa vredna 14 miliona evra i tri miliona evra bonusa.
Timoti Vea, sin čuvenog Žorža Vee, igrao je za Juventus od 2023. godine, u koji je došao iz Lila. Za crno-bele je odigrao 78 utakmica i postigao sedam golova.
Igrao je još za Pari Sen Žermen B, Pari Sen Žermen i na pozajmici u Seltiku.
(Beta)
