vest

Fudbaleri Partizana poraženi su od Hibernijana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Nisu crno-beli imali sreće u ovom meču - sa igračem manje bili su od 34. minuta, a potom su u drugom poluvremenu skrivili penal.

Ipak, škotski tim ih nije nadigrao u ovom duelu. Navijači Partizana nisu zadovoljni, a na društvenim mrežama se mogu pročitati različiti komentari.

Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

FK Crvena zvezda, Rade Krunić, Leh, gol, radost Izvor: Kurir