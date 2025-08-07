Fudbal
GROBARI ZAGRMELI NA TVITERU: Brutalna paljba po sudiji i Đurđeviću: Ukopali nas!
Grobari razočarani porazom od škotskog tima.
Fudbaleri Partizana poraženi su od Hibernijana u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Nisu crno-beli imali sreće u ovom meču - sa igračem manje bili su od 34. minuta, a potom su u drugom poluvremenu skrivili penal.
Ipak, škotski tim ih nije nadigrao u ovom duelu. Navijači Partizana nisu zadovoljni, a na društvenim mrežama se mogu pročitati različiti komentari.
