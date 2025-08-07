- Kao što sam i rekao, predodređeni smo za ove turbulencije i emocije, malo se smejemo, malo plačemo. Koliko sam tužan zbog rezultata toliko sam ponosan na ovu grupu momaka koji su pokazali koliko su imali želju da obraduju ove navijače. Izuzetno sam ponosan. Izuzetno mi je žao što smo izgubili, ali hoću da poručim i igračima i navijačima da se mi ne predajemo. Idemo u Škotsku da pokušamo da nadoknadimo ovo što smo izgubili - poručio je šef struke crno-belih.