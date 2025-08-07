Slušaj vest

Fudbaleri Partizana nisu ostvarili pozitivan rezultat u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hibernijana.

Škoti su u Humskoj slavili 2:0 (1:0) golovima Martina Bojla.

Partizan - Hibernijan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Uprkos lošem rezultatu, trener Partizana Srđan Blagojević nije izgubio optimizam.

- Kao što sam i rekao, predodređeni smo za ove turbulencije i emocije, malo se smejemo, malo plačemo. Koliko sam tužan zbog rezultata toliko sam ponosan na ovu grupu momaka koji su pokazali koliko su imali želju da obraduju ove navijače. Izuzetno sam ponosan. Izuzetno mi je žao što smo izgubili, ali hoću da poručim i igračima i navijačima da se mi ne predajemo. Idemo u Škotsku da pokušamo da nadoknadimo ovo što smo izgubili - poručio je šef struke crno-belih.

Revanš je na programu narednog četvrtka u Edinburgu.

Izvor: Kurir