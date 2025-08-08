Slušaj vest

Kako je saopštio kanadski klub, u ugovoru je klauzula o nastavku saradnje i u 2026. godini.

"Radujem se što dolazim u Vankuver da pomognem ekipi da osvoji šampionsku titulu. Vajtkepsi - hajde da ispišemo istoriju", rekao je 35-godišnji Miler.

Tomas Miler je poslednjih 17 godina igrao za Bajern iz Minhena i osvojio je, između ostalog, 13 titula u Bundesligi i dve Lige šampiona.

Odigrao je 756 utakmica i postigao 250 golova za Bajern u svim takmičenjima, a klub je napustio na kraju prošle sezone pošto mu nije ponuđen novi ugovor.

Igrao je za omladinske reprezentacije Nemačke, a za seniorsku selekciju odigrao je 131 utakmicu, postigao 45 golova i osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine, na kome je postigao pet pogodaka.

(Beta)