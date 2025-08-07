Slušaj vest

Listovi Frans fudbal i Ekip objavili su liste kandidata u brojnim kategorijama, a nagrade će biti uručene 22. septembra na svečanoj ceremoniji u Parizu.

Na listi od 30 igrača su devetorica iz Pari Sen Žermena, koji je prošle sezone predvođen trenerom Luisom Enrikeom osvojio Ligu šampiona.

Prošlogodišnji osvajač Rodri iz Mančester sitija nije na listi, pošto je propustio sezonu zbog teške povrede kolena.

Za prestižnu nagradu nominovani su Usman Dembele (Pari Sen Žermen), Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen), Džud Belingem (Real Madrid), Dezire Due (Pari Sen Žermen), Denzel Dumfris (Inter) i Seru Žirasi (Borusija Dortmund).

U konkurenciji su Erling Haland (Mančester siti), Viktor Đekereš (Arsenal), Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen), Hari Kejn (Bajern Minhen), Hviča Kvarachelija (Pari Sen Žermen), Robert Levandovski (Barselona), Aleksis Makalister (Liverpul), Lautaro Martines (Inter), Skot Mektominej (Napoli), Kilijan Mbape (Real Madrid), Nuno Mendeš (Pari Sen Žermen) i Žoao Neveš (Pari Sen Žermen).

Na listi su i Pedri (Barselona), Kol Palmer (Čelsi), Majkl Olis (Bajern Minhen), Rafinja (Barselona), Deklan Rajs (Arsenal), Fabijan Ruis (Pari Sen Žermen), Virdžil van Dajk (Liverpul), Vinisijus Žunior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpul), Florijan Virc (Liverpul), Vitinja (Pari Sen Žermen) i Lamin Jamal (Barselona).

Za najbolju fudbalerku nominovane su dvostruka uzastopna osvajačica priznanja Ajtana Bonmati (Barselona), Lusi Bronz (Čelsi), Barbra Banda (Orlando Prajd), Sendi Baltimor (Čelsi), Mariona Kaldenti (Arsenal), Klara Bil (Bajern Minhen), Sofija Kantore (Vašington), Stef Ketli (Arsenal), Melči Damornej (Lion) i Temva Čavinga (Kanzas siti).

U konkurenciji su još Emili Foks (Arsenal), Krisitjana Đireli (Juventus), Ester Gonzales (Gotam), Kerolin Grejem Hansen (Barselona), Patricija Giharo (Barselona), Amanda Gutijeres (Palmeiras), Haha Hempton (Čelsi), Pernila Harder (Bajern Minhen), Lindzi Hips (Lion) i Kloe Keli (Arsenal).

Takođe, na listi su i Frida Manum (Arsenal), Klara Mateo (Pariz), Marta (Orlando Prajd), Eva Pajor (Barselona), Klaudija Pinja (Barselona), Aleksija Puteljas (Barselona), Alesija Ruso (Arsenal), Joana Rajting Kanerid (Čelsi), Karolin Vir (Real Madrid) i Lija Vilijamson (Arsenal).

Za najboljeg mladog igrača nominovni su Lamin Jamal (Barselona), Pau Kubarsi (Barselona), Ajub Buadi (Lil), Dezire Due (Pari Sen Žermen), Estevao Vilijan (Čelsi), Din Hojzen (Real Madrid), Majls Luis-Skeli (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Žoao Neveš (Pari Sen Žermen) i Kenan Jildiz (Juventus).

U konkurenciji za najboljeg trenera su Antonio Konte (Napoli), Luis Enrike (Pari Sen Žermen), Hansi Flik (Barselona), Enco Mareska (Čelsi) i Arne Slot (Liverpul).

Za najboljeg trenera u ženskoj konkurenciji nominovani su Sonja Bompastor (Čelsi), Artutr Elijas (Brazil), Džastin Madugu (Nigerija), Rene Slegers (Arsenal) i Sarina Vigman (Engleska).

Za najbolji klub nominovani su prvak Evrope Pari Sen Žermen, Barselona, Botafogo, Čelsi i Liverpul.

U ženskoj konkurenciji za nagradu se takmiče prvak Evrope Arsenal, Barselona, Čelsi, Lion i Orlando Prajd.

Nominovani za "Trofej Jašin" koji se dodeljuje najboljem golmanu su Alison Beker (Liverpul), Jasin Bunu (Al Hilal), Lukas Ševalje (Lil), Tibo Kurtoa (Real Madrid), Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen), Emilijano Martines (Aston Vila), Jan Oblak (Atletiko Madrid), David Raja (Arsenal), Mac Sels (Notingem Forest) i Jan Zomer (Inter Milan).

U ženskoj konkurenciji za najboljeg golmana u konkurenciji su An-Katrin Berger (Gotam), Kata Kol (Barselona), Hana Hempton (Čelsi), Čamaka Nadozi (Brajton) i Dafne van Domselar (Arsenal).

(Beta)