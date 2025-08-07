Slušaj vest

Ugovor predviđa zagarantovanu isplatu od 76,5 miliona evra, dok će ostatak biti isplaćen kroz bonuse, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Dvadesetdvogodišnji reprezentativac Slovenije sada će proći lekarske preglede i završiti sve formalnosti pre nego što ozvaniči prelazak na Old Traford.

Benjamin Šeško je bio želja i Njukasla, ali je odlučio da karijeru nastavi u redovima Junajteda. Za Lajpcig je postigao 39 golova na 87 utakmica, a u tom periodu postao je najbolji strelac mlađi od 23 godine među igračima u ligama "petice".

Ovo je treće veliko pojačanje Mančester junajteda ovog leta, nakon dolazaka Mateusa Kunje i Brajana Mbeuma, za koje je klub ukupno izdvojio oko 130 miliona funti.

Uplata za ova pojačanja strukturisana je na način koji omogućava Junajtedu da nastavi sa ulaganjem, a dodatni prostor u budžetu dobili su i zahvaljujući pozajmici Marka Rašforda Barseloni, koja u potpunosti pokriva njegovu platu od 325.000 funti nedeljno.

(Beta)