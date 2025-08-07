„Navijačima Hiberniana savetuje se da se zadrže u centru grada. Obilićev venac (pešačka zona) i Studentski trg su predložene lokacije za okupljanje — udaljene su samo 5 minuta hoda jedna od druge. Biće obezbeđeni besplatni autobusi za navijače sa Studentskog trga, sa polaskom u 19 (dva sata pre početka utakmice). Posle meča, autobusi će vas vratiti na isto mesto. U dogovoru sa vlastima u Beogradu i uz podršku FK Partizana, ova opcija je obezbeđena za sve koji žele da je koriste. Alternativno, gradski prevoz u Beogradu je besplatan za sve posetioce. Preporučene linije do stadiona Partizana su E2, E9, 40, 49 i 94. Stadion je udaljen oko sat vremena hoda (2.5 milje, tj. blizu 4km) južno od centra grada. Navijači treba da ulaze na stadion sa severne strane (ulica Humska), prateći putokaze ka gostujućoj tribini na severu – sektor H. Pre ulaska možete očekivati fizički pregled. Saradnja sa lokalnim vlastima i redarima je obavezna. Molimo vas da razmislite o svom ponašanju pre, tokom i posle utakmice. Podsećamo vas da će bilo kakvo neprimereno ponašanje biti sankcionisano – posedovanje pirotehnike, bacanje predmeta, oštećenje imovine, ulazak u zonu oko terena ili unošenje flaša i limenki – sve to može dovesti do kazni. Klub će sarađivati sa policijom Škotske i pravosuđem na prepoznavanju i sankcionisanju svih koji krše propise. Sankcije mogu uključivati zabranu dolaska na mečeve, sudske zabrane, pa čak i zatvorske kazne“, navodi se u saopštenju.