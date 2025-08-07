Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekuju škotski Hibernijan u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-beli fudbaleri su istrčali na teren stadiona u Humskoj, a Grobari su ih dočekali povicima "Partizane napadaj".

Pogledajte atmosferu pred meč:

Fudbaleri istrčali na teren - Grobari viču: Partizane napadaj Izvor: Kurir

Pobednik dvomeča Partizan - Hibernijan naći će se na korak od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija. Na poslednjoj stepenici čeka ih poraženi iz dvomeča AEK Larnaka - Legija Varšava.

Partizan poslednje dve sezone nije igrao grupnu fazu u Evropi, pa bi učešće ove jeseni bilo više nego neophodno za tim iz Humske.